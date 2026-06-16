Koster Minta Trip Pelayaran ke Nusa Penida Ditambah, Tekan Harga Sembako

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan Bupati Klungkung I Made Satria untuk segera mengambil langkah nyata dalam menyamakan harga pangan antara wilayah Klungkung daratan dan Kepulauan Nusa Penida.

Ketegasan orang nomor satu di Pulau Bali ini merupakan buntut dari masih terjadinya kesenjangan harga kebutuhan bahan pokok yang dinilai memberatkan masyarakat di Nusa Penida, Klungkung.

Salah satu solusi instan yang ditawarkan Gubernur Koster adalah dengan menggenjot volume pengiriman barang ke Nusa Penida guna menekan lonjakan harga di pasar.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Koster saat memimpin rapat tindak lanjut persetujuan lintas pelayaran Padangbai - Nusa Penida, yang digelar di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (15/6) kemarin.

Demi memuluskan rencana tersebut, Gubernur Koster meminta Dinas Perhubungan bersama Bupati Klungkung untuk segera melakukan uji coba penambahan jadwal pelayaran (trip) kapal, dari yang semula dua kali menjadi tiga kali dalam sehari.

"Jika penambahan trip ini berhasil dilakukan, maka ke depan perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida tidak akan terjadi lagi," ujar Gubernur Koster.

Menurutnya, kunci utama dari kestabilan harga adalah kelancaran distribusi.

Dengan menambah jadwal penyeberangan, pasokan pangan dipastikan bakal lebih lancar dan stok di kepulauan menjadi aman.