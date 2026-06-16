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Gila-gilaan! Pertamina Siapkan Ekstra Dropping 258.160 Tabung LPG Selama Galungan

Selasa, 16 Juni 2026 – 17:11 WIB
Gila-gilaan! Pertamina Siapkan Ekstra Dropping 258.160 Tabung LPG Selama Galungan - JPNN.com Bali
PT Pertamina Patra Niaga menambah pasokan LPG dan BBM menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan di Bali. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga bergerak cepat.

BUMN energi ini memberikan garansi penuh bahwa pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Pulau Dewata dalam kondisi aman dan sangat mencukupi selama dua pekan ke depan.

Iya, selama dua pekan ke depan, umat Hindu di Bali akan larut dalam rangkaian khidmat perayaan Hari Raya Galungan yang jatuh pada Rabu (17/6) besok dan Kuningan pada Sabtu (27/6) mendatang.

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Dua hari besar ini menjadi momentum umat Hindu Bali untuk memanjatkan syukur atas terciptanya alam semesta beserta isinya, sekaligus memohon keselamatan, perlindungan, dan tuntunan lahir batin.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa seluruh infrastruktur distribusi energi telah disiagakan penuh.

Tim Pertamina dipastikan tetap standby di lapangan guna mengawal kelancaran pasokan.

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"Pada momen perayaan seperti ini, produk LPG selalu menjadi primadona karena tingginya aktivitas memasak rumah tangga dan keperluan upacara.

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, kami telah memitigasi risiko melalui kebijakan extra dropping (penyaluran tambahan) di luar kuota reguler harian," ujar Ahad Rahedi.

Guna memberikan rasa tenang bagi masyarakat, Pertamina Patra Niaga menyiapkan penyaluran tambahan hingga 95 persen di atas rata-rata penyaluran harian normal.
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TAGS   pertamina PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Bali LPG bbm hari raya galungan Hari Raya Kuningan tahun baru islam

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