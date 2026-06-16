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Bali Dikepung Macet Menjelang Libur Panjang, Jalan Nasional Padat Merayap

Selasa, 16 Juni 2026 – 16:51 WIB
Bali Dikepung Macet Menjelang Libur Panjang, Jalan Nasional Padat Merayap - JPNN.com Bali
Ilustrasi kemacetan di jalan nasional di Provinsi Bali menjelang libur panjang pekan ini karena Tahun Baru Islam hingga Hari Raya Galungan. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jalanan utama di Provinsi Bali satu hari menjelang Tahun Baru Islam yang jatuh pada Selasa hari ini (16/6) padat merayap.

Pantauan di lapangan Senin (15/6) kemarin, kemacetan terjadi hampir di semua jalan protokol Kota Denpasar.

Kemacetan kemudian merembet ke jalur nasional, baik ke arah timur menuju Pelabuhan Padangbai, Karangasem, maupun barat arah ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana.

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Jalur setan yang menghubungkan Denpasar – Gilimanuk macet sejak di Jalan Cokroaminoto, Denpasar hingga Bypass Ir Soekarno, Tabanan.

Kemacetan berlanjut hingga Bajra, Selemadeg, Tabanan.

Kemacetan juga terjadi menuju Bali utara.

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Jalur utama yang menghubungkan Denpasar-Singaraja tepatnya di Baturiti, Tabanan, Bali, Senin, mengalami kemacetan karena ada perbaikan jalan tepatnya di Banjar Taman Tanda, Desa Batunya.    

Kemacetan arah Denpasar-Singaraja itu memanjang hingga di depan Rumah Makan Saras-Bli Wayan Kafe yang berada di Banjar Taman Tanda, Desa Batunya, Baturiti, berjarak sekitar lima kilometer dari pasar induk.

Jalanan utama di Provinsi Bali satu hari menjelang Tahun Baru Islam yang jatuh pada Selasa hari ini (16/6) padat merayap.
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TAGS   Bali tahun baru islam hari raya galungan macet kemacetan jalan nasional jalur setan pelabuhan padangbai pelabuhan gilimanuk

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