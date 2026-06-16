Denpasar Terbanyak, Berikut Perincian Pasokan LPG 3 Kg di Bali Hari Ini

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga bergerak cepat memastikan aspek ketahanan energi di wilayah Bali, menyambut Tahun Baru Islam, yang jatuh pada Selasa hari ini (16/6).

Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG) dipastikan dalam kondisi aman dan sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa seluruh infrastruktur energi telah disiagakan penuh.

Tim Pertamina juga terus bersiaga di lapangan guna mengawal kelancaran proses distribusi.

"Pada momen perayaan seperti ini, produk LPG menjadi primadona karena tingginya aktivitas memasak di tengah masyarakat.

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, kami telah memitigasi risiko lewat penyaluran fakultatif, yaitu pasokan tambahan di luar kuota reguler harian," ujar Ahad Rahedi.

Selain mengamankan sektor dapur, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus juga memperketat pengawasan di sektor transportasi.

Langkah build-up stock (penebalan stok) dilakukan di sejumlah SPBU strategis, dibarengi dengan pengecekan intensif pada sarana dan fasilitas (sarfas).