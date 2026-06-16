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Kalender Bali Selasa (16/6): Baik untuk Segala Upacara & Mengadakan Pertemuan

Selasa, 16 Juni 2026 – 06:34 WIB
Kalender Bali Selasa (16/6): Baik untuk Segala Upacara & Mengadakan Pertemuan - JPNN.com Bali
Kalender Bali Selasa 16 Juni 2026 bertepatan dengan Anggara Wage Dunggulan Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (16/6) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Wage Dunggulan.

Hari ini bertepatan dengan Penampahan Galungan.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (16/6) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Selasa 15 Juni 2026 bertepatan dengan Anggara Wage Dunggulan: Baik untuk melangsungkan segala jenis upacara & mengadakan pertemuan
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