Kemenkum RI Lepas Peserta Maganghub Batch III, Dampaknya Positif Bagi Kanwil

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menghadiri acara pelepasan virtual Program Maganghub Batch III di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, Senin (15/6).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal ini menjadi momen apresiasi atas dedikasi para peserta yang telah menyelesaikan masa baktinya.

Dari ruang konferensi virtual, hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Bali, I Nengah Sukadana, selaku mentor.

Ia didampingi oleh jajaran Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur serta seluruh peserta Maganghub Batch III yang telah menyelesaikan masa magang mereka di Bali.

Program Maganghub merupakan langkah strategis Kementerian Hukum yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Tujuannya jelas, membentuk kompetensi generasi muda agar siap menghadapi dinamika dunia kerja yang sesungguhnya.

Kepala Bagian Pengembangan Karier SDM Andik Prasetyo menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan pengalaman kerja yang aplikatif.

“Program ini diharapkan mampu menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan nyata di lingkungan kerja, sehingga peserta memperoleh pengalaman yang relevan dengan tuntutan dunia kerja saat ini,” kata Andik Prasetyo.