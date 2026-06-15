Kemenkum Bali Sambut Galungan & Tahun Baru Islam, Gaungkan Semangat Toleransi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar pertemuan rutin aparatur sipil negara melalui kegiatan apel pagi pada Senin (15/6).

Bertempat di area lobby kantor wilayah, momentum ini tidak sekadar menjadi rutinitas awal pekan, melainkan sebagai wadah penguatan komitmen kinerja, toleransi, dan kesiapsiagaan seluruh jajaran.

Bertindak selaku Pembina Apel, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah.

Dalam amanatnya, Mustiqo secara khusus menyampaikan ucapan selamat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 16 Juni 2026, kepada jajaran yang beragama Islam

Mustiqo juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan yang jatuh pada Rabu, 17 Juni 2026.

Mustiqo menguraikan makna mendalam Hari Raya Galungan sebagai simbol kemenangan kebaikan (dharma) melawan keburukan (adharma) dan mengaitkannya langsung dengan etos kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

"Esensi Galungan adalah memenangkan dharma.

Bagi kita di jajaran Kanwil Kemenkum Bali, implementasi nyata dari kemenangan dharma ini adalah dengan senantiasa menjaga integritas, menolak segala bentuk penyimpangan, dan melayani masyarakat dengan hati yang bersih.