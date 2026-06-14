Koster Puji Regenerasi Pelaku Seni & Budaya Bali, Sorot Peran IB Mantra

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster secara resmi membuka Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII (ke-48) Tahun 2026 di Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Werdhi Budaya Art Centre, Denpasar, Sabtu (13/6) malam.

Pembukaan ajang seni terbesar di Pulau Bali yang mengusung tema “Atma Kerthi: Jiwa Sidha Parisudha” ini berlangsung meriah dan bertabur apresiasi.

Gubernur Koster secara khusus memuji tingginya keterlibatan generasi muda hingga anak-anak usia dini dalam ajang tahun ini.

Menurutnya, fenomena tersebut merupakan bukti nyata bahwa regenerasi pelaku seni dan budaya di Bali berjalan secara alamiah dan berkelanjutan.

"Pesta Kesenian Bali tidak saja aktif diikuti oleh anak-anak muda, tetapi juga anak-anak usia dini yang tampil memukau dengan berbagai karya unik.

Ini menunjukkan regenerasi telah terjadi secara langsung, mampu bertahan, bahkan berkembang maju dalam menghadapi dinamika global," ujar Koster.

Koster menegaskan bahwa fakta tersebut mematahkan kekhawatiran akan lunturnya kebudayaan lokal.

Seni budaya Bali diyakini akan selalu hidup dengan penuh gairah di tengah masyarakat.