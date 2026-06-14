Komut Pertamina Sidak AFT Ngurah Rai, Klaim Pasokan Avtur di Bali Aman

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, Bali, Sabtu kemarin (13/6).

Kunker ini guna memastikan kesiapan operasional jelang peningkatan aktivitas penerbangan libur pertengahan tahun.

Mantan Ketum PSSI ini ingin memastikan pasokan dan kualitas bahan bakar pesawat tetap terjaga, sehingga kebutuhan penerbangan di Bali dapat terpenuhi dengan baik selama periode liburan sekolah dan meningkatnya kunjungan turis ke Pulau Dewata.

“Saya sengaja melakukan kunjungan ini untuk memastikan seluruh prosedur operasional berjalan dengan baik.

Keandalan AFT Ngurah Rai memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi daerah, serta memperkuat konektivitas udara dari dan menuju Bali,” ujar Mochamad Iriawan.

Menurut Mochamad Iriawan, hal ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan penerbangan.

AFT Ngurah Rai merupakan fasilitas strategis yang dikelola PT Pertamina Patra Niaga untuk menyediakan dan menjamin kualitas avtur bagi seluruh maskapai penerbangan domestik maupun internasional.

AFT Ngurah menyuplai kebutuhan operasional pesawat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.