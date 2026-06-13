Koster Resmi Buka Pesta Kesenian Bali XLVIII, Parade Peed Aya Bikin Meriah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII resmi dimulai!

Gubernur Bali Wayan Koster melepas langsung parade budaya Peed Aya (pawai) di depan Monumen Puputan Bajra Sandi, Denpasar, pada Sabtu (13/6) sore.

Acara tahunan bergengsi ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting.

Mulai dari Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati alias Ni Luh Puspa, Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya hingga Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI Prof. I Nengah Duija.

Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan Kulkul sebanyak lima kali oleh Gubernur Koster bersama Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dan Ketua DPRD Bali, sebagai simbol persatuan dan kesatuan.

Ketukan Kulkul tersebut langsung disambut meriah oleh gamelan Gong Gede dari Sancaya Kanti (Desa Adat Kesiman) dan Semar Pagulingan dari Briak Briuk Sepanggul.

Kemudian gamelan Maha Merdangga Kalpa yang mengiringi tarian suci Siwa Nataraja—sebuah kolaborasi apik antara Komunitas Seni Usadhi Langu dan ISI Denpasar.

Maha Merdangga Kalpa melambangkan vibrasi semesta dalam memuliakan harmoni antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam harmoni spiritual suci.