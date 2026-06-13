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Kalender Bali Sabtu (13/6): Baik untuk Beternak, Jangan Membangun Rumah

Sabtu, 13 Juni 2026 – 07:14 WIB
Kalender Bali Sabtu (13/6): Baik untuk Beternak, Jangan Membangun Rumah - JPNN.com Bali
Kalender Bali Sabtu 13 Juni 2026 bertepatan dengan Saniscara Umanis Sungsang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAAR - Sabtu hari ini (13/6) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Umanis Sungsang.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (13/6) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                               

Kalender Bali Sabtu 13 Juni 2026 bertepatan dengan Saniscara Umanis Sungsang: Hari baik untuk beternak, jangan membangun rumah terutama kamar tidur
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Beternak membangun rumah Kalender Bali Sabtu 13 Juni 2026 Saniscara Umanis Sungsang Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu

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