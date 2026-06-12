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Hujan Lebat & Angin Kencang Terjang Denpasar, Atap Sekolah hingga Toko Rusak

Jumat, 12 Juni 2026 – 20:28 WIB
Hujan Lebat & Angin Kencang Terjang Denpasar, Atap Sekolah hingga Toko Rusak - JPNN.com Bali
Atap kanopi rumah warga Denpasar ambruk diterjang hujan dan angin kencang yang terjadi, Jumat (12/6). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Polresta Denpasar melaksanakan kegiatan monitoring situasi Kamtibmas setelah hujan deras disertai angin kencang melanda Bali, Jumat (12/6).

Sejumlah wilayah Bali diguyur hujan lebat sejak dini hari, kemudian berlanjut pada Jumat sore dan memicu sejumlah petaka.

Monitoring bahkan dilaksanakan sejak pukul 04.30 WITA dengan menyasar sejumlah lokasi yang berpotensi terdampak hujan lebat.

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Dari hasil pengecekan di lapangan, ditemukan beberapa dampak kejadian, di antaranya pohon tumbang jenis kamboja yang berlokasi di area SD Negeri 2 Pemecutan, Jalan Imam Bonjol, Desa Pemecutan Klod.

Hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan bangunan.

Seperti kerusakan atap kanopi dan plang nama Planet Ban, atap SDN 2 Pemecutan, atap indekos di di Jalan Imam Bonjol Gang Ramayana, neon boks Klinik Be Health Medika, serta atap kanopi Toko Kain Dewata.

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Petugas juga menerima informasi terkait gardu PLN yang mengalami ledakan akibat dampak cuaca.

Namun, hasil pemantauan tidak ditemukan adanya kejadian banjir, genangan air, maupun tanah longsor.

Sejumlah wilayah Bali diguyur hujan lebat sejak dini hari, kemudian berlanjut pada Jumat sore dan memicu sejumlah petaka, termasuk Denpasar
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TAGS   hujan angin kencang cuaca Denpasar Bali polresta denpasar

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