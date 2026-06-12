Bali Tuan Rumah IAWP 2026: Panggung Solidaritas Polwan Sedunia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Indonesia resmi didapuk menjadi co-host Konferensi Internasional Asosiasi Polisi Wanita (IAWP) 2026.

Ajang bergengsi ini akan digelar pada 20–24 September 2026 di Bali, mempertemukan para Polwan, pemimpin kepolisian, dan praktisi penegakan hukum dari berbagai belahan dunia.

Mengusung semangat pemberdayaan perempuan dan kolaborasi lintas budaya, forum internasional ini tidak hanya berfokus pada pengembangan profesional, tetapi juga penguatan solidaritas global.

Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah Parade of Nations.

Dalam parade ini, seluruh delegasi negara akan tampil bersama unjuk gigi, menjadikannya simbol kuat persatuan dan peran krusial perempuan dalam dunia penegakan hukum global.

Ketua Panitia IAWP 2026 Indonesia Brigjen Nurul Azizah menegaskan bahwa konferensi ini memiliki makna jauh lebih besar daripada sekadar forum pertemuan internasional biasa.

Menurut Brigjen Nurul Azizah, ajang ini adalah panggung pembuktian bagi eksistensi polisi wanita di kancah dunia.

“IAWP 2026 bukan hanya sebuah konferensi, tetapi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kolaborasi Polisi Wanita dunia.