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Kemenkum Bali Siap Menjalankan Rekomendasi Itjen, Perkuat Tata Kelola Bantuan Hukum

Jumat, 12 Juni 2026 – 09:10 WIB
Kemenkum Bali Siap Menjalankan Rekomendasi Itjen, Perkuat Tata Kelola Bantuan Hukum - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali terus bergerak maju dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat.

Melalui kegiatan Exit Meeting Audit Kinerja yang berlangsung di Ruang Nakula pada Kamis (11/6), Kanwil Kemenkum Bali menegaskan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkum.

Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen jajaran Kanwil Kemenkum Bali dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin transparan, profesional, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

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Kegiatan tersebut dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah beserta jajaran.

Tim Itjen Kemenkum dipimpin langsung oleh Inspektur Wilayah I Morina Harahap.

Morina Harahap menyampaikan hasil audit sekaligus rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan bantuan hukum di wilayah Bali.

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Morina Harahap menekankan pentingnya menjadikan hasil audit sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Ia mendorong jajaran Kanwil Kemenkum Bali untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap seluruh temuan yang ada sebagai dasar penyusunan langkah-langkah strategis ke depan.

Kanwil Kemenkum Bali terus bergerak maju dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat.
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Itjen Kemenkum Organisasi Bantuan Hukum Posbankum Penyuluh Hukum

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