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Tersesat di Rumah Warga dan Terluka, Seekor Kijang di Karangasem Dievakuasi

Kamis, 11 Juni 2026 – 19:45 WIB
Tersesat di Rumah Warga dan Terluka, Seekor Kijang di Karangasem Dievakuasi - JPNN.com Bali
BKSDA Bali melalui Resor KSDA Karangasem–Pelabuhan Padangbai mengevakuasi seekor kijang (Muntiacus muntjak) yang tersesat di pekarangan rumah warga di Desa Selat, akhir pekan kemarin. Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali melalui Resor KSDA Karangasem–Pelabuhan Padangbai mengevakuasi seekor kijang (Muntiacus muntjak) yang tersesat di pekarangan rumah warga di Desa Selat, Karangasem, akhir pekan kemarin.

Penyelamatan ini bermula dari laporan seorang warga bernama Made Darma yang mendapati seekor kijang berada di area rumahnya sekitar pukul 09.00 WITA.

Sadar satwa tersebut butuh penanganan khusus, ia segera melapor ke Polsek Selat yang kemudian berkoordinasi cepat dengan pihak BKSDA Bali.

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Tim gabungan yang terdiri dari petugas BKSDA, jajaran Polsek Selat, dan tenaga medis hewan langsung bergerak ke lokasi.

Saat ditemukan, kijang tersebut mengalami luka di bagian punggung kanan, tanduk, dan kaki.

Luka-luka ini diduga akibat satwa terjatuh saat mencoba melompati pagar rumah warga.

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"Kondisi satwa saat ditemukan masih hidup, tetapi terluka, sehingga harus segera mendapat penanganan medis.

Berkat kerja sama yang baik antara masyarakat, kepolisian, dokter hewan, dan resor KSDA, evakuasi berjalan dengan baik," ujar petugas dilansir dari laman BKSDA Bali.

BKSDA Bali melalui Resor KSDA Karangasem–Pelabuhan Padangbai mengevakuasi kijang (Muntiacus muntjak) yang tersesat di pekarangan rumah warga di Desa Selat
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TAGS   kijang satwa liar Desa Selat karangasem bksda bali Polsek Selat bali zoo

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