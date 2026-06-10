Kawal Layanan Publik Tanpa Jeda, Kemenkum Bali Kejar Target Kinerja Triwulan II 2026

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima dan transparan kepada masyarakat terus digelorakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali.

Bukan sekadar rutinitas administratif, realisasi program kerja yang berdampak langsung pada pemenuhan hak hukum masyarakat menjadi tolok ukur Utama untuk dituntaskan.

Mengingat hal tersebut, Kanwil Kemenkum Bali bergerak cepat mengantisipasi potensi keterlambatan layanan.

Untuk memastikan seluruh target strategis tidak berjalan di tempat, Kanwil Kemenkum Bali menggelar Kegiatan Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026, Selasa (9/6).

Rapat strategis ini dipimpin Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan dihadiri jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Bali.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, menekankan pentingnya strategi percepatan kinerja yang taktis dan akuntabel.

Kakanwil Eem menginstruksikan seluruh jajaran untuk segera mengeksekusi sisa agenda kerja di triwulan II.

Termasuk menggelar sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI) yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha dan komunitas kreatif di Bali.