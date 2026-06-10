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Pariwisata Dominasi 65 Persen Ekonomi Bali, Koster Minta BPS Susun Instrumen Khusus

Rabu, 10 Juni 2026 – 10:54 WIB
Pariwisata Dominasi 65 Persen Ekonomi Bali, Koster Minta BPS Susun Instrumen Khusus - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster memasang stiker Sensus Ekonomi 2026 di rumah jabatan Jayasabha, Denpasar, Senin (8/6) sore. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung dari 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Dukungan nyata ini ditunjukkan Koster saat menerima petugas sensus dan menempelkan stiker tanda pendataan di kediaman resminya, Jayasabha, Denpasar, Senin (8/6) sore.

Disaksikan langsung oleh Kepala BPS Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, Koster mengajak seluruh masyarakat Bali untuk menyukseskan agenda besar ini.

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Ia menekankan pentingnya kejujuran dalam memberikan informasi demi melahirkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

"Titiang sudah memenuhi kewajiban memberikan data dengan fakta yang baik, jujur, dan benar.

Saya berharap masyarakat melakukan hal yang sama agar data yang diperoleh betul-betul akurat dan bisa dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di Provinsi Bali," ujar Gubernur Koster.

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Gubernur Wayan Koster mendorong BPS Bali menyusun instrumen sensus yang sesuai dengan karakteristik daerah, di mana pariwisata saat ini masih mendominasi 65 persen kue ekonomi Bali.

Memanfaatkan latar belakang akademisnya sebagai mantan dosen Kalkulus dan Statistik, Koster menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 adalah momentum emas untuk mengukur rapor riil dari transformasi "Ekonomi Kerthi Bali".

Gubernur Wayan Koster, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung dari 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
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TAGS   pariwisata pariwisata bali ekonomi bali BPS Bali Koster gubernur koster Sensus Ekonomi 2026 Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana

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