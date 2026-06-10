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Dirjen Imigrasi Hendarsam: Fokus Program Kerja, Serahkan Proses Hukum ke APH

Rabu, 10 Juni 2026 – 08:59 WIB
Dirjen Imigrasi Hendarsam: Fokus Program Kerja, Serahkan Proses Hukum ke APH - JPNN.com Bali
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengimbau seluruh jajaran Ditjen Imigrasi melaksanakan langkah konkret (action plan) demi meningkatkan integritas pelayanan publik saat memberi pengarahan secara hybrid kemarin. Foto: Humas Ditjen Imigrasi

bali.jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengimbau seluruh jajaran Ditjen Imigrasi melaksanakan langkah konkret (action plan) demi meningkatkan integritas pelayanan publik.

Arahan ini disampaikan Hendarsam Marantoko secara hybrid kepada seluruh petugas Imigrasi se-Indonesia dan Atase Imigrasi di Perwakilan RI dari Aula Ditjen Imigrasi, Selasa (9/6).

"Kami serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum (APH).

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Jadi, mulai minggu ini, saya minta semua jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program yang sudah dicanangkan.

Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan optimal," ujar Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko.

Hendarsam mengakui krisis kali ini menjadi salah satu pukulan terbesar bagi organisasi.

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Kendati demikian, ia meminta momentum ini dijadikan ruang refleksi total untuk menghapus praktik dan budaya kerja masa lalu yang tidak sesuai.

“Zaman sudah berubah, dan tuntutan masyarakat saat ini telah berubah.

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengimbau seluruh jajaran Ditjen Imigrasi melaksanakan langkah konkret (action plan) demi meningkatkan integritas pelayanan
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TAGS   Ditjen Imigrasi Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko imigrasi Atase Imigrasi Imigrasi untuk Rakyat

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