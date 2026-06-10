Tracer Study Kemdiktisaintek: Angka Kuliah Sambil Kerja Alumni SMK Prada Naik Tajam

bali.jpnn.com, BADUNG - Keberhasilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masa kini diuji dari kemampuan alumninya bersaing di era super kompetitif.

SMK Pariwisata Dalung (SMK Prada) Badung berhasil membuktikannya.

Data Tracer Study Kemdiktisaintek merekam tren positif, alumni SMK Prada tidak hanya aktif di dunia kerja, tetapi juga simultan melanjutkan kuliah.

Sekolah ini sukses membekali lulusannya dengan mentalitas lifelong learner yang mandiri, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa (SMK Prada Badung) I Putu Gede Panca Wasidipa mengungkapkan bahwa minat alumni untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data pelacakan alumni (tracer study), persentase lulusan yang kuliah melonjak signifikan dari 58,7 persen pada Angkatan 2022 menjadi 68,0 persen pada Angkatan 2024.

Menariknya, mayoritas alumni memilih menempuh pendidikan tinggi secara mandiri sembari tetap aktif bekerja di industri.

"Pada Angkatan 2022, tercatat sebanyak 32,4 persen mahasiswa dari alumni sekolah ini yang sukses memadukan aktivitas kuliah dengan bekerja.