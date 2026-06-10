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SPMB 2026 di Buleleng Dibuka Lebih Awal, Fokus Potensi Siswa & Kearifan Lokal

Rabu, 10 Juni 2026 – 06:58 WIB
SPMB 2026 di Buleleng Dibuka Lebih Awal, Fokus Potensi Siswa & Kearifan Lokal - JPNN.com Bali
Ilustrasi tahapan SPMB 2026 di Bali. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, BULELENG - Pemkab Buleleng resmi memulai tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) lebih awal sejak 2 Juni 2026.

Langkah strategis ini diambil untuk mengantisipasi kendala teknis, menyesuaikan dengan rangkaian hari raya keagamaan, serta memastikan seluruh anak di Buleleng mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gde Surya Bharata menegaskan bahwa regulasi SPMB tahun ini telah disesuaikan dengan karakteristik wilayah melalui Keputusan Bupati.

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Namun, tetap fleksibel sesuai kebutuhan riil di lapangan.

"Prinsip utama kami adalah pemerataan akses.

Sekolah tetap diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan kuota dengan karakteristik lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat," ujar Kadisdikpora Buleleng Ida Bagus Gde Surya Bharata.

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Pada jenjang SMP, Jalur Prestasi dirancang khusus untuk menjaring generasi unggul melalui dua kategori.

Untuk jalur Prestasi Akademik ditentukan berdasarkan Tes Kemampuan Akademik (TKA), nilai rapor, dan piagam akademik lainnya.

Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gde Surya Bharata menegaskan bahwa regulasi SPMB tahun ini telah disesuaikan dengan karakteristik wilayah
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TAGS   SPMB 2026 disdikpora buleleng Disdikpora Bali SPMB SD SPMB SMP SPMB SMA Tes Kemampuan Akademik Bali

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