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Kalender Bali Rabu (10/6): Baik untuk Upacara Manusa & Pitra Yadnya

Rabu, 10 Juni 2026 – 05:41 WIB
Kalender Bali Rabu (10/6): Baik untuk Upacara Manusa & Pitra Yadnya - JPNN.com Bali
Kalender Bali Rabu 10 Juni 2026 bertepatan dengan Buda Pon Sungsang. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (10/6) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Pon Sungsang.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (10/6) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                               

Kalender Bali Rabu 10 Juni 2026 bertepatan dengan Buda Pon Sungsang: Hari baik untuk upacara manusa & pitra yadnya
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TAGS   kalender Kalender Bali Upacara Manusia Yadnya Upacara Pitrya Yadnya Kalender Bali Rabu 10 Juni 2026 Buda Pon Sungsang Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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