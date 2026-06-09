JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Menteri LH: TPA Suwung Tetap Beroperasi, Hanya Sistemnya yang Diubah

Menteri LH: TPA Suwung Tetap Beroperasi, Hanya Sistemnya yang Diubah

Selasa, 09 Juni 2026 – 21:42 WIB
Menteri LH: TPA Suwung Tetap Beroperasi, Hanya Sistemnya yang Diubah - JPNN.com Bali
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengunjungi pengelolaan sampah di TPST Tahura Ngurah Rai dan TPA Suwung, Selasa (9/6). Foto: Kementerian Lingkungan Hidup

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di seluruh Indonesia.

Yang dilakukan pemerintah adalah menghentikan metode open dumping (kumpul, angkut, buang).

Pernyataan Menteri Jumhur Hidayat ini disampaikan untuk meluruskan isu terkait rencana penutupan total TPA Suwung di Bali pada Juli 2026.

Baca Juga:

“Kami tidak menutup TPA di seluruh Indonesia, yang ada adalah menghentikan kegiatan open dumping,” ujar Jumhur di Denpasar, Selasa (9/6).

Menteri LH memastikan TPA Suwung maupun TPA lainnya di Indonesia akan tetap beroperasi secara normal.

Namun, sistem pengelolaannya diubah secara ketat, di mana sampah yang masuk wajib dipilah dan diproses terlebih dahulu sebelum dibuang.

Baca Juga:

Untuk sampah organik, ia minta agar selesai sebelum sampai TPA melalui teknologi di TPS3R maupun TPST.

“Sekarang kumpulnya seenaknya digabung seperti zaman baheula, itu tidak boleh lagi, dari ujung dari rumah sudah dipilah, dan itu kalau berhasil sampai ke TPA hanya 23-24 persennya saja, hanya residu, jadi tetap boleh,” kata Jumhur Hidayat dilansir dari Antara.

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di seluruh Indonesia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat Bali Menteri Jumhur Hidayat TPA tpa suwung Open Dumping TPST TPS3ER Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  2. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

  3. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU