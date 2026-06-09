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Koster Minta Bupati & Wali Kota Buang Ego Sektoral, Target Ekonomi Tumbuh 6,1 Persen

Selasa, 09 Juni 2026 – 16:51 WIB
Koster Minta Bupati & Wali Kota Buang Ego Sektoral, Target Ekonomi Tumbuh 6,1 Persen - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan mengesampingkan ego sektoral antarwilayah. Koster menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota se-Bali di Denpasar, kemarin (8/6). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan mengesampingkan ego sektoral antarwilayah.

Hal itu disampaikan Koster saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wali kota se-Bali di gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (8/6).

Menurut Koster, rapat koordinasi tersebut bertujuan membangun kesamaan persepsi bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di seluruh sektor.

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"Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting," kata Koster.

Menurut Koster, lewat sinergi solid dan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Provinsi Bali sukses memborong penghargaan nasional sebagai yang terbaik di wilayah Jawa-Bali dalam menekan inflasi, kemiskinan, pengangguran, hingga stunting.

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Keberhasilan ini didukung oleh performa apik dari Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar.

Koster menegaskan, capaian ini harus dijaga secara konsisten melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang bergerak murni berdasarkan kebutuhan riil daerah, bukan pendekatan politik.

Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan mengesampingkan ego sektoral antarwilayah.
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TAGS   Koster gubernur koster bupati Wali Kota Rapat Koordinasi pertumbuhan ekonomi hotel

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