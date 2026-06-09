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Kalender Bali Selasa (9/6): Baik untuk Menamam, Jangan Bersanggama

Selasa, 09 Juni 2026 – 05:23 WIB
Kalender Bali Selasa (9/6): Baik untuk Menamam, Jangan Bersanggama - JPNN.com Bali
Kalender Bali Selasa 9 Juni 2026 bertepatan dengan Anggara Paing Sungsang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (9/6) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Paing Sungsang.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (9/6) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                               

Kalender Bali Selasa 9 Juni 2026 bertepatan dengan Anggara Paing Sungsang: Hari baik untuk menamam, jangan bersanggama
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik untuk Menanam Bersanggama Kalender Bali Selasa 9 Juni 2026 Dewasa Ayu Anggara Paing Sungsang Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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