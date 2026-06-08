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Simak Tiga Arahan Penting Menko Yusril Ihza Mahendra, Kakanwil Eem Merespons

Senin, 08 Juni 2026 – 18:04 WIB
Simak Tiga Arahan Penting Menko Yusril Ihza Mahendra, Kakanwil Eem Merespons - JPNN.com Bali
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberi arahan saat konsolidasi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara hybrid, Senin (8/6). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas dan integritas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini ditegaskan saat jajaran Kanwil Kemenkum Bali mengikuti kegiatan Konsolidasi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara hybrid langsung dari Ruang Arjuna, Senin (8/6).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) ini mengusung tema "Komitmen Moral dan Profesional dalam Memberikan Layanan Secara Adil, Transparan, dan Akuntabel".

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Hadir secara daring dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, didampingi oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama Kanwil Kemenkum Bali.

Turut hadir pula perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali yang bersama-sama menyimak jalannya pengarahan nasional ini.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai aset utama organisasi.

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Menko Yusril menginstruksikan seluruh instansi di bawah koordinasinya mengimplementasikan tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pertama, keadilan (equity/fairness).

Menko Yusril Ihza Mahendra menggarisbawahi beberapa agenda perbaikan organisasi yang harus segera dieksekusi di daerah.
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TAGS   Menko Yusril Ihza Mahendra Kemenkum Bali Kemenko Kumham Imipas Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah pelayanan publik

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