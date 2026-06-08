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Bali Terbuka untuk Investor Rusia, Koster Ajak Parlemen St Petersburg Bersulang

Senin, 08 Juni 2026 – 17:03 WIB
Bali Terbuka untuk Investor Rusia, Koster Ajak Parlemen St Petersburg Bersulang - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster ajak ketua delegasi parlemen Saint Petersburg, Rusia, Alexandr Belski bersulang dengan arak bali, di Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan delegasi parlemen Saint Petersburg, Rusia, yang dipimpin oleh ketuanya, Alexandr Belski, di Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6).

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dan kerja sama antara Bali dan Rusia yang terjalin dengan baik selama ini.

Gubernur Koster mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai simbol eratnya persahabatan kedua negara.

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"Terima kasih atas kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Saint Petersburg dan Bali.

Ini merupakan wujud hubungan baik antara Indonesia dan Rusia," ujar Gubernur Koster.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan juga diwarnai dengan prosesi bersulang arak Bali yang mendapat apresiasi dari delegasi Rusia.

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Kunjungan ini difasilitasi Prof Connie Rahakundini Bakrie, guru besar sekaligus Ambassador of Science and Education dari St Petersburg State University.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Konsul Jenderal Rusia di Bali, Ivan Ivanovich Zavorin.

Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan delegasi parlemen Saint Petersburg, Rusia, yang dipimpin oleh ketuanya, Alexandr Belski, di Jaya Sabha, Denpasar
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TAGS   Bali RUSIA investor Investor Rusia arak Bali parlemen Saint Petersburg Koster gubernur koster Connie Rahakundini Bakrie turis

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