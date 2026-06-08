Kakanwil Felucia Bertemu Kapolda Irjen Daniel, Komitmen Menjaga Stabilitas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna melaksanakan kunjungan audiensi dengan Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, Senin (8/6).

Pertemuan ini berlangsung di Markas Kepolisian Daerah Bali, Denpasar.

Audiensi ini diinisiasi oleh Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali sebagai langkah nyata untuk menjalin silaturahmi sekaligus meningkatkan sinergi antarinstitusi.

Kerja sama ini fokus pada optimalisasi pelaksanaan tugas dan program kerja di daerah, khususnya di bidang penegakan hukum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Provinsi Bali.

Kakanwil Felucia Sengky Ratna menyampaikan bahwa kolaborasi yang solid antara jajaran Imigrasi dan Kepolisian merupakan kunci penting dalam menjaga stabilitas keamanan, pengawasan orang asing, serta penegakan hukum yang humanis, tetapi tetap tegas.

“Melalui audiensi ini, kami berharap dapat membangun koordinasi yang lebih erat dan responsif.

Sinergi antara Imigrasi dan Polda Bali sangat krusial dalam menyelaraskan program kerja, terutama demi menghadirkan pelayanan publik yang optimal serta menjaga perdamaian di wilayah Bali,” ujar Kakanwil Felucia.

Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya menyambut baik kunjungan ini.