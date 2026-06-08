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Kakanwil Felucia Lantik 11 Analis Keimigrasian & 129 PNS, Titip Tiga Amanat Penting

Senin, 08 Juni 2026 – 16:31 WIB
Kakanwil Felucia Lantik 11 Analis Keimigrasian & 129 PNS, Titip Tiga Amanat Penting - JPNN.com Bali
Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menyalami pejabat fungsional analis keimigrasian dan PNS yang dilantik, Senin (8/6). Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna melantik dan mengambil sumpah jabatan 11 orang Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian serta 129 Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (8/6).

Kegiatan dihadiri oleh jajaran kepala satuan kerja keimigrasian se-Bali.

Hadir pula perwakilan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali, Perwakilan HAM Wilayah Kerja Provinsi Bali, serta para rohaniwan yang mendampingi pengambilan sumpah.

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Kakanwil Felucia Sengky Ratna menyampaikan ucapan selamat yang mendalam kepada seluruh pegawai yang baru saja resmi dilantik.

Ia menegaskan bahwa momentum berharga ini bukan sekadar sebuah bentuk seremonial birokrasi, melainkan langkah nyata bagi para aparatur negara dalam mengemban tanggung jawab yang jauh lebih kompleks dan dinamis di masa depan.

Menghadapi tantangan tugas ke depan, Kakanwil menitipkan tiga amanat penting yang wajib dijadikan pedoman utama oleh seluruh pegawai.

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Ketiganya, yaitu mutlak menjaga integritas dalam bekerja, menjaga nama baik institusi Imigrasi di mana pun bertugas, serta mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kinerja dengan penuh semangat.

Kakanwil Felucia Sengky Ratna mengingatkan bahwa seluruh aparatur yang dilantik merupakan representasi langsung dari institusi dan negara di mata publik.

Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menyampaikan ucapan selamat yang mendalam kepada seluruh pegawai yang baru saja resmi dilantik.
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TAGS   Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Analisis Keimigrasian PNS Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna Bali imigrasi

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