JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kakanwil Eem Terima Audiensi Konjen Timor Leste, Memperkuat Hubungan Bilateral

Kakanwil Eem Terima Audiensi Konjen Timor Leste, Memperkuat Hubungan Bilateral

Senin, 08 Juni 2026 – 15:29 WIB
Kakanwil Eem Terima Audiensi Konjen Timor Leste, Memperkuat Hubungan Bilateral - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menerima kenang-kenangan dari Konjen Timor Leste Carolina Maria da Silva, Senin (8/6). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan Kabid Administrasi Hukum Umum I Wayan Adhi Karmayana menerima kunjungan audiensi dari Konsulat Jenderal Republik Demokratik Timor Leste, Senin (8/6).

Pertemuan strategis ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral sekaligus meningkatkan sinergi antar-lembaga.

Khususnya dalam hal pengawasan dan pelindungan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) Timor Leste yang berada di Bali.

Baca Juga:

Delegasi Timor Leste dipimpin langsung Konsul Jenderal Carolina Maria da Silva didampingi oleh Atase Imigrasi, Gregorio Soares Pinto.

Dalam kunjungannya, Carolina menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam mewakili pemerintah Timor Leste atas dukungan berkelanjutan dari jajaran Kemenkum Bali.

"Kunjungan silaturahmi ini adalah langkah kami untuk terus mempererat hubungan bilateral.

Baca Juga:

Kami sangat berterima kasih atas dukungan Kementerian Hukum selama ini.

Ke depan, kami ingin meningkatkan sinergi, terutama dalam memberikan sosialisasi aturan hukum kepada warga negara kami, khususnya para mahasiswa Timor Leste yang sedang menempuh pendidikan di Bali," ujar Carolina Maria da Silva.

Konjen Carolina menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam mewakili pemerintah Timor Leste atas dukungan berkelanjutan dari jajaran Kemenkum
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Kemenkum Bali Konjen Timor Leste Konjen Timor Leste Carolina Maria da Silva WNA timor leste wna timor leste

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  2. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

  3. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU