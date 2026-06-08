Kakanwil Eem Terima Audiensi Konjen Timor Leste, Memperkuat Hubungan Bilateral

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan Kabid Administrasi Hukum Umum I Wayan Adhi Karmayana menerima kunjungan audiensi dari Konsulat Jenderal Republik Demokratik Timor Leste, Senin (8/6).

Pertemuan strategis ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral sekaligus meningkatkan sinergi antar-lembaga.

Khususnya dalam hal pengawasan dan pelindungan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) Timor Leste yang berada di Bali.

Delegasi Timor Leste dipimpin langsung Konsul Jenderal Carolina Maria da Silva didampingi oleh Atase Imigrasi, Gregorio Soares Pinto.

Dalam kunjungannya, Carolina menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam mewakili pemerintah Timor Leste atas dukungan berkelanjutan dari jajaran Kemenkum Bali.

"Kunjungan silaturahmi ini adalah langkah kami untuk terus mempererat hubungan bilateral.

Kami sangat berterima kasih atas dukungan Kementerian Hukum selama ini.

Ke depan, kami ingin meningkatkan sinergi, terutama dalam memberikan sosialisasi aturan hukum kepada warga negara kami, khususnya para mahasiswa Timor Leste yang sedang menempuh pendidikan di Bali," ujar Carolina Maria da Silva.