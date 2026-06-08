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Kakanwil Eem Nurmanah: Ukuran Keberhasilan ASN Adalah Kualitas Layanan Hukum

Senin, 08 Juni 2026 – 09:55 WIB
Kakanwil Eem Nurmanah: Ukuran Keberhasilan ASN Adalah Kualitas Layanan Hukum - JPNN.com Bali
Kakanwil Eem Nurmanah mendorong seluruh jajaran ASN Kanwil Kemenkum Bali mengakselerasi capaian kinerja dan optimalisasi serapan anggaran Tahun 2026 saat Apel Pagi, Senin (8/6). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Eem Nurmanah mendorong seluruh jajaran ASN Kanwil Kemenkum Bali mengakselerasi capaian kinerja dan optimalisasi serapan anggaran Tahun 2026.

Hal ini untuk menghadirkan layanan hukum yang semakin berdampak bagi masyarakat sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mencapai target organisasi.

Penegasan tersebut disampaikan Kakanwil Eem Nurmanah saat memimpin Apel Pagi di halaman Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Senin (8/6).

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Kegiatan yang diikuti seluruh pegawai tersebut menjadi momentum bagi pimpinan dan jajaran untuk menyamakan persepsi serta memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan target organisasi yang telah ditetapkan.

Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta para pejabat struktural di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan bahwa memasuki pertengahan tahun anggaran, setiap unit kerja perlu melakukan evaluasi terhadap capaian yang telah diraih sekaligus mempercepat pelaksanaan program yang masih berjalan.

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Menurutnya, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh sinergi, kedisiplinan, dan kesungguhan seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Kakanwil Eem menegaskan, para ASN Kemenkum Bali tidak hanya bekerja untuk memenuhi target administratif, tetapi memastikan setiap program dan anggaran yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kakanwil Eem Nurmanah mendorong seluruh jajaran ASN Kanwil Kemenkum Bali mengakselerasi capaian kinerja dan optimalisasi serapan anggaran Tahun 2026.
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TAGS   Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Kemenkum Bali ASN ASN Kemenkum Bali Apel Pagi Layanan Hukum

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