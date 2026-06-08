Kata Gus Ipul di Depan Prabowo: SR Bali Bebas Titipan, Suap, dan Bullying!

bali.jpnn.com, TABANAN - Kehadiran Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan di Provinsi Bali membawa angin segar bagi anak-anak kurang mampu.

Perkembangan luar biasa sekolah ini dilaporkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Presiden Prabowo Subianto saat meninjau ke lokasi, Minggu kemarin (7/6).

Mensos Saifullah Yusuf menyebut sekolah khusus ini telah berjalan selama 11 bulan dengan menampung 74 siswa yang terbagi dalam tiga rombongan belajar.

Dampaknya pun mulai terlihat nyata pada perubahan perilaku para siswa.

"Siswa menjadi lebih disiplin, berkarakter, dan tertib. Orang tua mereka sangat bangga dan berharap anak-anaknya bisa terus sekolah," kata Mensos Saifullah Yusuf dilansir dari Antara.

Menariknya, SRMP 17 Tabanan tidak membuka pendaftaran secara umum.

Gus Ipul, sapaan akrabnya memastikan hanya anak-anak yang masuk dalam Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang bisa belajar di sini.

Menurut Gus Ipul, pemerintah terjun langsung ke lapangan untuk menjaring mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.