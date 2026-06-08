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Kata Gus Ipul di Depan Prabowo: SR Bali Bebas Titipan, Suap, dan Bullying!

Senin, 08 Juni 2026 – 09:32 WIB
Kata Gus Ipul di Depan Prabowo: SR Bali Bebas Titipan, Suap, dan Bullying! - JPNN.com Bali
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mendampingi Presiden Prabowo saat meninjau SRMP 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6) kemarin. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, TABANAN - Kehadiran Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan di Provinsi Bali membawa angin segar bagi anak-anak kurang mampu.

Perkembangan luar biasa sekolah ini dilaporkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Presiden Prabowo Subianto saat meninjau ke lokasi, Minggu kemarin (7/6).

Mensos Saifullah Yusuf menyebut sekolah khusus ini telah berjalan selama 11 bulan dengan menampung 74 siswa yang terbagi dalam tiga rombongan belajar.

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Dampaknya pun mulai terlihat nyata pada perubahan perilaku para siswa.

"Siswa menjadi lebih disiplin, berkarakter, dan tertib. Orang tua mereka sangat bangga dan berharap anak-anaknya bisa terus sekolah," kata Mensos Saifullah Yusuf dilansir dari Antara.

Menariknya, SRMP 17 Tabanan tidak membuka pendaftaran secara umum.

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Gus Ipul, sapaan akrabnya memastikan hanya anak-anak yang masuk dalam Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang bisa belajar di sini.

Menurut Gus Ipul, pemerintah terjun langsung ke lapangan untuk menjaring mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Di hadapan Presiden Prabowo, Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul juga menegaskan komitmen sterilisasi sekolah dari tiga dosa besar pendidikan.
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TAGS   gus ipul Mensos Saifullah Yusuf Presiden Prabowo Bali Presiden Prabowo Subianto SRMP 17 Tabanan Sekolah Rakyat tabanan

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