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Balinale 2026: Deborah & Donny Damara Dorong Sineas Lokal Tembus Pasar Global

Minggu, 07 Juni 2026 – 21:03 WIB
Balinale 2026: Deborah & Donny Damara Dorong Sineas Lokal Tembus Pasar Global - JPNN.com Bali
Festival Director Balinale Deborah Gabinetti dan aktor senior Indonesia Donny Damara saat penutupan Balinale 2026 di The Meru Sanur, kemarin (6/6). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali International Film Festival (Balinale) 2026 berakhir Jumat (5/6) malam lalu.

Acara penutupan Balinale 2026 yang berlangsung di The Meru Sanur, Bali Beach Garden, berlangsung dengan hangat.

Selama sepekan, para juri harus berjibaku menentukan juara untuk enam kategori plus empat penghargaan khusus.

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Balinale menerima lebih dari 1.300 film dan dikurasi menjadi 94 film dari 38 negara.

Dari 94 film, sebanyak 26 judul adalah karya sineas Indonesia, dan beberapa dari mereka mendapat penghargaan khusus karena dinilai sebagai karya terbaik di festival film berkualifikasi Oscar ini.

Menurut Festival Director Balinale Deborah Gabinetti, ajang ini bukan semata tempat menonton film, melainkan ruang untuk bertemu, belajar, dan menciptakan peluang baru.

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“Balinale memiliki reputasi internasional dan afiliasi global, sehingga yang kami lakukan pasti bermanfaat dalam mempromosikan industri perfilman Indonesia.

Jadi program pemerintah dalam mempromosikan perfilman bisa lewat jaringan kami,” ujar Deborah Gabinetti, Sabtu (6/6).

Balinale menerima lebih dari 1.300 film dan dikurasi menjadi 94 film dari 38 negara. Dari 94 film, sebanyak 26 judul adalah karya sineas Indonesia
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TAGS   Balinale 2026 Festival Film Bali International Film Festival sineas Donny Damara Deborah Gabinetti Oscar Academy Award

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