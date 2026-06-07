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Kisah Pelajar SRMP 17 Tabanan Korban Bullying, Presiden Prabowo Kirim Pesan Haru

Minggu, 07 Juni 2026 – 17:23 WIB
Kisah Pelajar SRMP 17 Tabanan Korban Bullying, Presiden Prabowo Kirim Pesan Haru - JPNN.com Bali
Presiden Prabowo Subianto merapikan dasi pelajar SRMP 17 Tabanan, Bali, saat kunjungan kerja, Minggu (7/6) siang. Foto: BMPI Setpres

bali.jpnn.com, TABANAN - Serba serbi mewarnai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Bali, untuk meninjau progres Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Minggu (7/6) siang.

Salah satunya mendengarkan curhat salah seorang pelajar SRMP 17 Tabanan bernama Bagus.

Anak seorang penatu yang telah ditinggal ayahnya sejak kecil ini mengaku sempat kehilangan arah saat duduk di bangku sekolah dasar.

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Setiap hari, Bagus menjadi sasaran bullying teman-temannya.

“Saya dahulu anak yang pendiam dan menarik diri.

Pernah hampir putus asa dan mogok sekolah beberapa hari.

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Namun, ibu selalu memeluk saya dengan dukungan hingga semangat belajar itu tumbuh kembali,” kata Bagus, dengan mata berkaca-kaca.

Garis takdirnya mulai berubah landai sejak ia menginjakkan kaki di Sekolah Rakyat.

Serba serbi mewarnai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Bali, untuk meninjau progres Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Minggu (7/6) siang.
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TAGS   SRMP 17 Tabanan Sekolah Rakyat prabowo Presiden Prabowo Presiden Prabowo Subianto bullying Bali tabanan

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