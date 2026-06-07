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Prabowo Minta Bupati Kreatif Cari Lahan untuk SR, Bisa Pakai Fasilitas Negara

Minggu, 07 Juni 2026 – 16:59 WIB
Prabowo Minta Bupati Kreatif Cari Lahan untuk SR, Bisa Pakai Fasilitas Negara - JPNN.com Bali
Presiden Prabowo Subianto disambut para pelajar SRMP 17 Tabanan, Bali, Minggu (17/6) siang. Foto: BPMI Setpres

bali.jpnn.com, TABANAN - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pendidikan adalah kunci utama mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Namun, kata Presiden Prabowo, penguatan tersebut tidak hanya fokus pada pendidikan formal, melainkan juga pada pelatihan vokasi bagi berbagai profesi strategis seperti petani, guru, hingga perawat.

“Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang.

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Pendidikan dan latihan untuk petani, guru, perawat, semua bidang harus ditingkatkan,” ujar Presiden Prabowo saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6).

Prabowo menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan adalah pekerjaan besar yang membutuhkan pengelolaan kekayaan negara secara bertanggung jawab agar manfaatnya kembali kepada rakyat.

Oleh karena itu, pemerintah dan para pemimpin harus bekerja keras.

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“Uang harus dihemat, kekayaan negara harus dijaga.

Negara kita sebetulnya sangat kaya dengan sumber alam yang melimpah, tinggal bagaimana kita pandai mengelola dan menjaganya,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto saat meninjau SRMP 17 Tabanan Bali menginstruksikan agar pembangunan Sekolah Rakyat dipercepat dan diperluas ke berbagai daerah
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TAGS   prabowo Presiden Prabowo Presiden Prabowo Subianto SRMP 17 Tabanan Sekolah Rakyat tabanan Bali Fasilitas Negara Kepala Negara

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