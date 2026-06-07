Presiden Prabowo ke Tabanan Bali: Sekolah Rakyat Bukti Keberpihakan Negara

bali.jpnn.com, TABANAN - Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6) siang.

Setiba di lokasi di Jalan Letjen S Parman, Kediri, Tabanan, Bali, Presiden Prabowo disambut hangat yel-yel para siswa dan penampilan tari Kecak inklusif yang melibatkan penari berkebutuhan khusus.

Acara dilanjutkan dengan sesi testimoni. Bagus, salah satu siswa, menceritakan perubahan positif yang ia rasakan selama bersekolah di Sekolah Rakyat.

Suasana haru menyelimuti ruangan saat salah satu orang tua calon siswa menyampaikan terima kasih kepada Kepala Negara, karena program ini memberikan kesempatan bagi anaknya untuk kembali mengenyam pendidikan.

Kemeriahan berlanjut dengan penampilan paduan suara siswa yang membawakan lagu “Ayah Ibu” diiringi pembacaan puisi, serta pidato berbahasa Inggris oleh siswa bernama Ketut Arlan di hadapan Presiden Prabowo.

Sebagai penutup yang menginspirasi, diputar video profil Fikri, seorang siswa Sekolah Rakyat. Kisah perjalanan hidup dan semangat belajarnya menjadi bukti nyata dampak positif program ini dalam membuka akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari berbagai latar belakang.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan progres pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem, Bali.

Gedung baru ini dipersiapkan untuk menampung siswa yang sedang menempuh pendidikan sementara, dengan alokasi kuota sebanyak 270 siswa pada tahun ajaran 2026/2027.