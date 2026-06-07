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Kalender Bali Minggu (7/6): Baik untuk Kerja Bakti & Membentuk Perkumpulan

Minggu, 07 Juni 2026 – 04:48 WIB
Kalender Bali Minggu (7/6): Baik untuk Kerja Bakti & Membentuk Perkumpulan - JPNN.com Bali
Kalender Bali Minggu 7 Juni 2026 bertepatan dengan Redite Kliwon Sungsang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (7/6) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Kliwon Sungsang.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (7/6) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                               

Kalender Bali Minggu 7 Juni 2026 bertepatan dengan Redite Kliwon Sungsang: Hari baik untuk kerja bakti dan membentuk perkumpulan.
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