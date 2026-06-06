Berubah Drastis! Panjang Tol Gilimanuk-Mengwi Dipangkas, Tinggal 42 Km

bali.jpnn.com, JAKARTA - Proyek Tol Gilimanuk – Mengwi mengalami penyesuain ulang atau re-scoping.

Proyek jalan bebas hambatan yang awalnya dirancang menghubungkan Gilimanuk – Mengwi sepanjang lebih dari 96 km, dipangkas menjadi 42 km.

Dampak pemangkasan, proyek tol ini hanya dari Pekutatan, Jembrana sampai dengan Mengwi, Badung, Bali.

Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Ni Komang Rasminiati menyatakan pemerintah saat ini tengah meninjau ulang studi kelayakan dan ruang lingkup (re-scoping) proyek Tol Gilimanuk-Mengwi

"Awalnya lingkup proyek dari Gilimanuk sampai Mengwi itu kurang lebih sekitar 90 km.

Ini nanti akan dilakukan re-scoping untuk mengubah targetnya," ujar Ni Komang Rasminiati dilansir dari Antara.

“Harapannya dengan ada re-scoping ini bisa meningkatkan kelayakannya, karena kita melihat dari sisi capex-nya sudah bisa lebih turun begitu," imbuhnya.

Menurut Ni Komang Rasminiati, Kementerian PU tahun ini fokus meninjau ulang dokumen lingkungan dan lalu lintas, seperti AMDAL dan Andalalin (analisis dampak lalu lintas)