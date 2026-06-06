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Kalender Bali Sabtu (6/6): Baik Membangun Rumah & Bikin Alat Penangkap Ikan

Sabtu, 06 Juni 2026 – 05:50 WIB
Kalender Bali Sabtu (6/6): Baik Membangun Rumah & Bikin Alat Penangkap Ikan - JPNN.com Bali
Kalender Bali Sabtu 6 Juni 2026 bertepatan dengan Saniscara Wage Julungwangi. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (6/6) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Wage Julungwangi.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (6/6) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                               

Kalender Bali Sabtu 6 Juni 2026 bertepatan dengan Saniscara Wage Julungwangi: Hari baik untuk membangun rumah & bikin alat penangkap ikan
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membangun Rumah Alat Penangkap Ikan Kalender Bali Sabtu 6 Juni 2026 Saniscara Wage Julungwangi Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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