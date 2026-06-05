Kemenkum Bali Dukung Program Pasti Ada Solusi, Dorong Digitalisasi Layanan Hukum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum Bali menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program “Pasti Ada Solusi” yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, Jumat (5/6).

Program yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, tersebut menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan berbagai pengaduan, kritik, masukan, serta aspirasi terkait layanan hukum.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bertempat di Graha Pengayoman Jakarta, sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana beserta jajaran Kanwil Kemenkum Bali mengikuti kegiatan secara virtual.

Program “Pasti Ada Solusi” merupakan perwujudan komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan publik yang transparan, terbuka, dan solutif.

Melalui forum dialog interaktif ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi dalam mengakses layanan hukum, sehingga setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan akuntabel oleh unit kerja terkait.

Dalam pelaksanaannya, Menteri Hukum bersama jajaran membahas berbagai isu yang disampaikan masyarakat, mulai dari layanan kewarganegaraan, administrasi hukum umum, proses pewarganegaraan, pengembangan layanan digital, hingga pengawasan terhadap profesi notaris.

Berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyempurnaan layanan agar semakin mudah diakses, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menteri Hukum juga menegaskan bahwa Kementerian Hukum saat ini tengah melakukan transformasi layanan publik melalui penguatan sistem digital yang terintegrasi.