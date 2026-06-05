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Bali Borong Penghargaan dari Kemendagri, Terima Insentif Rp6 Miliar

Jumat, 05 Juni 2026 – 14:16 WIB
Bali Borong Penghargaan dari Kemendagri, Terima Insentif Rp6 Miliar - JPNN.com Bali
Gubernur Koster menerima penghargaan peringkat pertama untuk kategori pengendalian inflasi yang diserahkan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bali memborong berbagai penghargaan pada malam Apresiasi Pemerintah Daerah Terbaik 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Marriott Hotel Yogyakarta, Kamis kemarin (4/6).

Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 Regional Jawa-Bali merupakan momen apresiasi bagi Pemerintah Daerah Regional Jawa Bali yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam pembangunan daerah.

Apresiasi ini merupakan bagian dari upaya Kemendagri untuk mendorong peningkatan kinerja dan inovasi Pemerintah Daerah.

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“Acara ini bertujuan untuk memberikan reward atau penghargaan kepada rekan-rekan atas kinerjanya sehingga timbul iklim kompetisi dan semangat bersaing yang sehat,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Ia menekankan bahwa di tengah banyaknya kasus hukum yang menjerat oknum kepala daerah, masing banyak kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang bagus.

“Ini perlu diangkat bahwa banyak juga pemimpin-pemimpin yang bagus sehingga ada kepercayaan dari publik kepada para kepala daerah,” kata Tito Karnavian.

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Terdapat empat kategori penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah mulai dari tingkat Kabupaten, Kota hingga Provinsi di Wilayah Jawa-Bali antara lain.

Mulai dari kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting; creative financing; pengendalian inflasi dan penurunan tingkat pengangguran.

Bali memborong berbagai penghargaan pada malam Apresiasi Pemerintah Daerah Terbaik 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kemendagri kemarin malam
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TAGS   Bali pemprov bali Kemendagri insentif Koster gubernur koster mendagri tito karnavian

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