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Kalender Bali Jumat (5/6): Baik Membuat Senjata & Memberi Nasihat

Jumat, 05 Juni 2026 – 05:45 WIB
Kalender Bali Jumat (5/6): Baik Membuat Senjata & Memberi Nasihat - JPNN.com Bali
Kalender Bali Jumat 5 Juni 2026 bertepatan dengan Sukra Pon Juluwungi. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (5/6) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Pon Julungwangi.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (5/6) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                               

Kalender Bali Jumat 5 Juni 2026 bertepatan dengan Sukra Pon Julungwangi: Hari baik membuat senjata & memberi nasihat
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