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Wamen Fajar Resmikan SMP Muhammadiyah Tabanan: Sekolah Swasta Itu Mitra, Bukan Ancaman

Kamis, 04 Juni 2026 – 21:23 WIB
Wamen Fajar Resmikan SMP Muhammadiyah Tabanan: Sekolah Swasta Itu Mitra, Bukan Ancaman - JPNN.com Bali
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq didampingi Wabup Tabanan I Made Dirga meresmikan gedung SMP Muhammadiyah 1 Tabanan, Bali, Kamis (4/6). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TABANAN - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menghadiri langsung peresmian gedung SMP Muhammadiyah 1 Tabanan, Bali, Kamis (4/6).

Kehadiran ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu pendidikan serta merevitalisasi sekolah di Pulau Bali.

Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Tabanan yang telah mendukung penuh kelancaran peluncuran SMP Muhammadiyah I Tabanan.

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Ia mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan institusi swasta.

"Tentu kami berharap kebijakan daerah ke depan bisa lebih bersinergi dan bersahabat.

Sekolah swasta itu bukan ancaman, melainkan mitra strategis pemerintah daerah untuk mencerdaskan anak bangsa," ujar Fajar Riza Ul Haq.

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Fajar Riza Ul Haq menegaskan bahwa mengelola dunia pendidikan tidak bisa hanya dipikul oleh pundak pemerintah saja, melainkan butuh peran serta aktif masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas.

Namun, ia mengingatkan agar sekolah swasta tidak dikelola secara asal-asalan.

Fajar Riza Ul Haq menegaskan bahwa mengelola dunia pendidikan tidak bisa hanya dipikul oleh pundak pemerintah saja, melainkan butuh peran serta aktif masyarakat
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TAGS   SMP Muhammadiyah I Tabanan Kemendikdasmen tabanan sekolah swasta sekolah negeri Bali pemerintah daerah pemkab tabanan Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq

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