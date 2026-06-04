JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemendikdasmen Kebut Renovasi 71 Ribu Sekolah Senilai Rp90 T, Swasta Kebagian

Kemendikdasmen Kebut Renovasi 71 Ribu Sekolah Senilai Rp90 T, Swasta Kebagian

Kamis, 04 Juni 2026 – 21:03 WIB
Kemendikdasmen Kebut Renovasi 71 Ribu Sekolah Senilai Rp90 T, Swasta Kebagian - JPNN.com Bali
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq saat meresmikan SMP Muhammadiyah I Tabanan, Bali, Kamis (4/6). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TABANAN - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeklaim program perbaikan sekolah berlangsung secara masif di seluruh Indonesia.

Proyek berskala nasional ini dirancang tidak hanya untuk membenahi infrastruktur pendidikan, tetapi juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat bawah.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq saat meresmikan SMP Muhammadiyah I Tabanan, Bali, Kamis (4/6) mengungkapkan pada 2026 ini, fokus renovasi akan menyasar lebih dari 71 ribu satuan pendidikan.

Baca Juga:

Target program ini mencakup seluruh jenjang.

Mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Proyek masif ini diperkirakan mampu menyerap lebih dari 700 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

“Perhitungannya, satu sekolah rata-rata dikerjakan oleh 10 orang.

Jika dikalikan dengan 71 ribu sekolah yang direnovasi, itulah gambaran jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan,” ujar Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq.

Kemendikdasmen melanjutkan program perbaikan sekolah berlangsung secara masif di seluruh Indonesia, total sebanyak 71 ribu sekolah dengan aggaran Rp90 triliun
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Anggaran Renovasi Kemendikdasmen Renovasi Sekolah Anggaran Renovasi Sekolah Bali SMP Muhammadiyah I Tabanan Indonesia Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Cuci Gudang, Lepas Gelandang Timnas Luksemburg, Rekornya Gila - JPNN.com Bali

    Bali United Cuci Gudang, Lepas Gelandang Timnas Luksemburg, Rekornya Gila

  2. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Asing Boris Kopitovic Resmi Hengkang - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Asing Boris Kopitovic Resmi Hengkang

  3. Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU