JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Ini Sembilan Poin Rekomendasi Pansus TRAP Terkait Pelanggaran KEK Kura-Kura

Ini Sembilan Poin Rekomendasi Pansus TRAP Terkait Pelanggaran KEK Kura-Kura

Kamis, 04 Juni 2026 – 17:04 WIB
Ini Sembilan Poin Rekomendasi Pansus TRAP Terkait Pelanggaran KEK Kura-Kura - JPNN.com Bali
Pansus TRAP DPRD Bali serahkan final rekomendasi terkait KEK Kura Kura Bali ke pimpinan DPRD Bali di Denpasar, Rabu (3/6) kemarin. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menyerahkan sembilan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran KEK Kura Kura Bali ke pimpinan dewan.

Pertama, merekomendasikan Pemprov Bali memastikan ke pemerintah pusat terkait keberadaan, keabsahan status penguasaan dan kepastian lahan penukar pengganti oleh PT BTID selaku pengelola KEK Kura Kura Bali.

Terutama terhadap lahan pengganti di wilayah Karangasem dan Jembrana yang hingga saat ini terindikasi bodong atau belum memiliki kejelasan secara faktual maupun administratif.

Baca Juga:

“Apabila ditemukan ketidaksesuaian kewajiban pemenuhan lahan pengganti, direkomendasikan wajib dikembalikan kepada negara untuk dikelola dan dipulihkan kembali,” kata Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai dilansir dari Antara.

Menurutnya, rekomendasi ini lahir setelah Pansus TRAP DPRD Bali turun melakukan peninjauan langsung.

“Kami menemukan beberapa hal yang bersifat pelanggaran hukum sehingga kami kaji dan RDP, evaluasi.

Baca Juga:

Hari ini hasil dari kerja pansus kami laporkan kepada pimpinan yang nantinya akan diserahkan kepada eksekutif,” ujar I Dewa Nyoman Rai.

Kedua, merekomendasikan Pemprov Bali berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menata pembangunan marina dan pemanfaatan ruang laut yang terindikasi melanggar tata ruang serta merusak ekosistem mangrove.

Pansus TRAP DPRD Bali menyerahkan sembilan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran KEK Kura Kura Bali ke pimpinan dewan kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pansus TRAP Pansus TRAP DPRD Bali dprd bali PT BTID KEK Kura-kura Bali rekomendasi Lahan Pengganti Jembrana karangasem pemprov bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Cuci Gudang, Lepas Gelandang Timnas Luksemburg, Rekornya Gila - JPNN.com Bali

    Bali United Cuci Gudang, Lepas Gelandang Timnas Luksemburg, Rekornya Gila

  2. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Asing Boris Kopitovic Resmi Hengkang - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Asing Boris Kopitovic Resmi Hengkang

  3. Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU