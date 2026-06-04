Aktor Jeffrey Ngai Sapa Penggemar di Balinale 2026: Senang Bisa Berbagi Pengalaman

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyelenggaraan Bali International Film Festival (Balinale) ke-19 kembali mempertegas posisinya sebagai titik temu bergengsi bagi sineas Asia dan internasional.

Berlangsung pada 1–7 Juni 2026 di ICON Bali XXI, Sanur, Denpasar, Bali, festival tahun ini menghadirkan daya tarik spesial: Hong Kong Film Gala Presentation.

Program eksklusif ini merupakan hasil kolaborasi Balinale dengan Asian Film Awards Academy (AFAA), didukung penuh oleh Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO).

Program spesial ini memboyong enam film pilihan Hong Kong ke hadapan para pencinta film, media, dan pelaku industri kreatif internasional.

Enam film yang ditampilkan adalah Road to Vendetta, Night King, Golden Boy, Gamer Girls, Ciao UFO, dan Back to the Past.

Secara keseluruhan, film-film ini mencerminkan keragaman dan kekuatan sinema Hong Kong kontemporer, mulai dari action thriller, drama keluarga, komedi, e-sports, nostalgia urban, hingga fantasi sejarah.

Salah satu sorotan tahun ini adalah kehadiran film Road to Vendetta, action thriller produksi Hong Kong-Jepang karya Albert Njo Kui-Ying, yang menghadirkan kembali energi sinema laga Hong Kong dengan pendekatan kontemporer.

Aktor utamanya, Jeffrey Ngai, hadir dan berbagi pengalaman mengenai proses kreatif dan produksi film tersebut dalam rangkaian Bali Film Forum.