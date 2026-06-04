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Evaluasi Anggaran Kemenkum Bali: Target Belum Tercapai, Satker Dituntut Ini

Kamis, 04 Juni 2026 – 08:50 WIB
Evaluasi Anggaran Kemenkum Bali: Target Belum Tercapai, Satker Dituntut Ini - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Rapat Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran di Ruang Darmawangsa, Rabu kemarin (3/6).

 Dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Eem Nurmanah, rapat yang diikuti oleh seluruh satuan kerja ini bertujuan mengukur progres program kerja, mengevaluasi realisasi anggaran, serta mengoptimalkan target capaian Triwulan II Tahun 2026.

Rapat diawali dengan pemaparan Ketua Kelompok Kerja Perencanaan, I Wayan Muliarta, mengenai capaian realisasi anggaran masing-masing satuan kerja.

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Dalam laporannya, I Wayan Muliarta menyampaikan realisasi anggaran seluruh DIPA Kanwil Kementerian Hukum Bali sampai dengan 2 Juni 2026 telah mencapai 52,01 persen.

Capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 60 persen.

Masih terdapat deviasi sebesar 7,68 persen yang perlu menjadi perhatian seluruh unit kerja.

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Selain itu, satuan kerja Peraturan Perundang-Undangan tercatat mengalami kelebihan deviasi sebesar 18,22 persen.

Oleh karena itu, operator dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diharapkan dapat melakukan pengendalian realisasi anggaran agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kanwil Kemenkumham Bali menggelar Rapat Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran di Ruang Darmawangsa, Rabu kemarin (3/6).
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Evaluasi Anggaran Divisi PPPH Kemenkum Bali Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Bali

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