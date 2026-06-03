Kakanwil Eem Lantik 15 PNS & Pejabat Fungsional, Sorot Integritas dan Profesionalisme

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kementerian Hukum Bali melaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pejabat Fungsional yang bertempat di Aula Dharmawangsa, Rabu (2/6).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, dan dihadiri oleh jajaran pejabat manajerial serta pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

Sebanyak 15 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah menyelesaikan masa percobaan dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

Selain itu, satu orang Pegawai Negeri Sipil juga dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Pejabat Fungsional sebagai bagian dari pengembangan karier dan penguatan organisasi.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk komitmen para aparatur sipil negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Momen tersebut sekaligus menjadi tonggak penting dalam perjalanan pengabdian para pegawai kepada bangsa dan negara melalui Kementerian Hukum.

Kakanwil Eem Nurmanah dalam arahannya menegaskan bahwa status sebagai PNS maupun Pejabat Fungsional bukan sekadar perubahan administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme.

Ia mengingatkan seluruh pegawai yang dilantik agar senantiasa menjaga nilai-nilai dasar ASN serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.