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Bank Mandiri Bagikan Paket Makanan di Denpasar, Cukup Bayar Rp1 Pakai QRIS

Rabu, 03 Juni 2026 – 21:29 WIB
Bank Mandiri Bagikan Paket Makanan di Denpasar, Cukup Bayar Rp1 Pakai QRIS - JPNN.com Bali
Bank Mandiri menghadirkan booth layanan khusus yang memungkinkan masyarakat memperoleh paket makanan dan minuman hanya dengan melakukan transaksi senilai Rp1 menggunakan fitur QRIS pada aplikasi Livin' by Mandiri. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bank Mandiri menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui program "Livin' Mandiri Berbagi, Bersama Kita Saling Menguatkan", Bank Mandiri menyelenggarakan aksi sosial yang digelar secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Bank Mandiri.

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Di Denpasar, aksi peduli ini dipusatkan di Menara Mandiri Surapati Denpasar.

Dalam kegiatan tersebut, Bank Mandiri menyediakan sebanyak 280 paket makanan dan minuman gratis untuk masyarakat sekitar.

Bank Mandiri menghadirkan booth layanan khusus yang memungkinkan masyarakat memperoleh paket makanan dan minuman hanya dengan melakukan transaksi senilai Rp1 menggunakan fitur QRIS pada aplikasi Livin' by Mandiri.

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Regional CEO Bank Mandiri Region XI/Bali & Nusa Tenggara, Alexander Jonathan Patty, menegaskan bahwa program ini merupakan wujud kepedulian nyata Bank Mandiri terhadap masyarakat.

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi tertinggi bagi para pekerja harian yang selama ini menjadi roda penggerak aktivitas ekonomi di daerah.

Bank Mandiri menghadirkan booth layanan khusus memungkinkan masyarakat memperoleh paket makanan dan minuman dengan melakukan transaksi senilai Rp1
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TAGS   Bank Mandiri HUT ke-28 Bank Mandiri Paket Makanan Bali Paket Minuman Denpasar Rp1 QRIS Fitur QRIS

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