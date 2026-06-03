JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali Harmonisasi Ranperbup Tata Kelola RSD Mangusada, Posisi Dirut Disorot

Kemenkum Bali Harmonisasi Ranperbup Tata Kelola RSD Mangusada, Posisi Dirut Disorot

Rabu, 03 Juni 2026 – 16:21 WIB
Kemenkum Bali Harmonisasi Ranperbup Tata Kelola RSD Mangusada, Posisi Dirut Disorot - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum Bali terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dengan menggelar rapat harmonisasi Ranperda Tata Kelola RSD Mangusada, Rabu (3/6). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

Hal ini diwujudkan melalui fasilitasi Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Badung tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada, yang digelar secara daring, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola rumah sakit (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik di Kabupaten Badung.

Baca Juga:

Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Badung.

Ia menekankan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum adalah untuk memastikan setiap draf aturan daerah tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga selaras dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

"Rancangan ini sangat penting sebagai pedoman penyelenggaraan rumah sakit.

Baca Juga:

Kami di Kanwil Kemenkum Bali senantiasa siap memfasilitasi dan mendampingi agar pembahasan berjalan efektif, sehingga menghasilkan produk hukum yang rapi, aplikatif, dan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan," ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Dalam rapat yang dipandu oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, I Kadek Setiawan, dialog konstruktif terbangun antara Tim Perancang Kanwil dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

Kanwil Kemenkum Bali terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dengan menggelar rapat harmonisasi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Ranperbup Tata Kelola RSD Mangusada rsd mangusada harmonisasi Rapat Harmonisasi Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Asing Boris Kopitovic Resmi Hengkang - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Asing Boris Kopitovic Resmi Hengkang

  2. Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru

  3. Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin - JPNN.com Bali

    Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU