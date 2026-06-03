Kemenkum Bali Matangkan Policy Talk, Bidik Kebijakan Daerah yang Adaptif & Inovatif

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan kegiatan komunikasi kebijakan publik bertajuk Policy Talk.

Mengusung tema "Penguatan Analis Kebijakan sebagai Inisiator Kebijakan Daerah yang Adaptif, Presisi, dan Inovatif di Provinsi Bali", rapat ini berlangsung di Ruang Arjuna Kantor Wilayah pada Rabu (3/6).

Rapat tersebut dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah dihadiri Plh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, I Kadek Setiawan, beserta jajaran panitia pelaksana kegiatan.

Pertemuan ini bertujuan memastikan kesiapan teknis maupun substansi demi kesuksesan forum besar yang dijadwalkan berlangsung secara hibrida pada esok hari.

Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menekankan pentingnya peran analis kebijakan dalam merumuskan regulasi di tingkat daerah.

Ia menyampaikan bahwa perumusan sebuah kebijakan di era modern tidak boleh hanya sekadar formalitas administratif, melainkan harus berbasis data empiris (evidence-based policy).

Kebijakan tersebut juga harus responsif terhadap dinamika sosial, serta mampu menghadirkan solusi yang inovatif dan presisi bagi kebutuhan riil masyarakat.

"Kegiatan Policy Talk ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi masyarakat Bali.